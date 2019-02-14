مصر | ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم بيع قطع أثرية عبر فيس بوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم بيع قطع أثرية عبر فيس بوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المجموعة المسماه" بيع وشراء آثار فرعونية" بموقع "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج عن بيع قطع آثرية وكذا عرض معدات حديثة للحفر والتنقيب عن الآثار، ومشاركات تفيد القيام بالإتجار بالزيبق الأحمر وشراء بعض العملات الأجنبية وذلك نظير مقابل مادى.

وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات وإجراء التحريات أن مرتكب الواقعة المدعو أحمد م.أ، مواليد 1968، فنى تشغيل ماكينات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف المتهم المذكور، وضبطه بمحل إقامته، وبالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول، المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة والمشاركات المشار إليها وقيامه بإدراتها، كما تبين إشتراكه فى عدد (12) مجموعة مماثلة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف بقيامه بإنشاء المجموعة المشار إليها بغرض النصب على المواطنين للحصول منهم على مكاسب مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

سقوط تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكك الحديدية في العياط.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل القبض على تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مهمات السكك الحديد.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده أنه أثناء مرور الملازم اول مصطفي كمال زكي الضابط بوحدة مباحث مركز العياط والقوة المرافقة له، بدائرة المركز، لمتابعة الحالة الأمنية، تمكن من ضبط كلا من رضا ر ح ا شهرتة ( أبو القمصان )، 44 سنة، عاطل، مسجل شقي خطر تحت فئة (ج ) سرقات عامة، السابق اتهامة في 26 قضية اخرهم جنايات العياط لسنة 2018 مخدرات، محمد ر ح م وشهرته (( افيونة )) 19 سنة، عاطل، السابق اتهامة في القضية 2017 جنح العياط سرقة، عادل ع م ن سن 41 عامل، جميعهم مقيمين دائرة المركز، حال قيامهم بسرقة أجزاء من جرار قطار متوقف بمنطقة التخزين بناحية قرية المساندة، دائرة المركز، بحوزتهم 4 تيل فرامل قطار، 2 مسمار، سلم جرار، مجموعة من المفكات مختلفة الأحجام.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات أمام العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، انهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطة الاجرامي في ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة (سرقة مهمات السكك الحديدية )، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.