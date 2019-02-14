مصر | سقوط المتهمين بضرب وسرقة مستشار بالعجوزة.. "تمارا" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط المتهمين بضرب وسرقة مستشار بالعجوزة.. "تمارا" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة العجوزة، من القبض على المتهمين بالتعدى على مستشار وسرقته، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، مفاده بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغًا من "مصطفي.ك. ر.سن"، 90 سنة، مستشار بالمعاش مصاب باشتباه كسر بالجمجمة وجرح بالجبهة بسرقة محتويات مسكنه، بالعقار رقم 8 ميدان لبنان، دائرة قسم العجوزة، واتهامه لخدمة طرفة وشخص مجهول صحبتها بالتعدي علية بمفك محدثين إصابته وتوثيقه، بإيشارب حريمي واستيلائهما علي مبلغ 17 ألف جنيه، جهاز لاب توب، تابلت، هاتف محمول وفرارهما هاربان.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مجدي موسي وكيل فرقة وسط الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ياسمين ا ع ا" وشهرتها تمارا، 18 سنة، حاصلة علي ثانوية عامة ومقيمة بدائرة مركز كرداسة، واصل إقامتها قرية القصاصين بسنورس محافظة الفيوم، "احمد ع ا ح"، 44 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان السابق اتهامه في قضيتين (إتلاف، سرقة ) أخرهما جنح قسم أول مدينة نصر سرقة.

ومن خلال إجراءات التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمان بأحد الأكمنة المعدة لهما وبحوزتهما مبلغ خمسة آلاف ومائتان وخمسة وثمانون جنيها، جهاز لاب توب ماركة ديل، تابلت، هاتف محمول ماركة سامسونج، خاصين بالمبلغ و4 هواتف محمول ماركات مختلفة حديثة الشراء.

وبمواجهتها اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا أن المضبوطات خاصة بالمجني عليه، وأن الهواتف المحمولة المشار إليها قاما بشرائهما من متحصلات السرقة وإنفاقهما باقي المبلغ في سداد ديونهما وبعرض المتهمان والمضبوطات علي المجني عليه تعرف عليها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.