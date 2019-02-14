مصر | السجن المؤبد لمعاون خدمات مالية بمكتب بريد باب الخلق

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد علي، بمعاقبة معاون خدمات مالية بمكتب بريد باب الخلق، بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة ورد مبلغ 3 مليون و 640 ألف جنيه، وتغريمه مبلغ مساوي لقيمة الرد.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، لنيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم ٢٩٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات الدرب الأحمر، قيام المتهم محمد عبد السلام، معاون خدمات مالية بمكتب بريد باب الخلق لمنطقة بريد جنوب القاهرة، بصفته موظفا عاما، باختلاس مبالغ مالية قدرها 3 مليون و 640 ألف جنيه، والمسلمة إليه والمملوكة لجهة عمله "الهيئة القومية للبريد"، والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته بأن قام بسحب هذه المبالغ من أرصدت العملاء المبين أسمائهم بالتحقيقات، وإثبات استلامهم لتلك المبالغ علي خلاف الحقيقة.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بارتكاب جريمتي تزوير في محررات رسمية "ايصالات سحب أرصدت عملاء "، واستعمالها بالتزوير في تلك الإيصالات وتزيلها بتوقيعات منسوبة لبعض العملاء علي خلاف الحقيقة، بما يفيد قيامهم بسحب المبالغ المالية من أرصدتهم، قاصدا من ذلك اختلاس تلك المبالغ لنفسه وحرمان جهة عمله منها .