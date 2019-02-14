مصر | المشدد 5 سنوات لطالب بتهمة التعدي على معاون مباحث قسم المطرية

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قضت الدائرة 26 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربيني، وعضوية المستشارين الدكتور محمد الجنزوري، والدكتور شريف محمد حافظ، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح ناري والتعدى على احد الاشخاص واستعمال القوة والعنف ضد معاون مباحث قسم شرطة المطرية لمنعه من ضبطه.

وكان المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة احال القضية رقم 25773 لسنة 2016 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 7086 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، إلى المحكمة الجنائية، والمتهم فيها كل من محمد خالد حمدان "محبوس" 23 سنة طال، وحمادة محمد حسن حسين سالم وشهرته "حمادة اسكرتو" "هارب"، لانهما فى يوم 15 نوفمبر 2016 حازا وأحرزا سلاح ناري غير مرخص "بندقية يدوية التعمير والتفريغ" بغير ترخيص، وحازا وأحرزا بغير ترخيص ذخائر تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الاول دون ان يكون مرخصا له بحيازتها أو احرازها، واحدثا وآخرين مجهولين اصابة المجني عيه السيد إبراهيم حامد، والتى اعجزته عن مباشرة اعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوم، واستعملا القوة مع موظف عام وهو الرائد حسين احمد خيري حسين عسقلاني، معاون مباحث قسم شرطة المطرية، والقوة المرافقة له لحملهم بغير حق على الامتناع عن اداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهما متلبسين بجريمتهما محل الاتهامات السابقة ولم يبلغا من ذلك مقصدهما وتمكن من ضبط الاول ولاذ الثاني بالفرار.

بداية الواقعة عندما نشبت مشاجرة بين المتهمين وعائلة اخرى قام على اثرها المتهمين بتجهيز اسلحة نارية "بندقية خرطوش" وقاموا باطلاق اعيرة نارية من الاسلحة والتى نتج عنها اصابة المجنى عليه الاول الذى تصادف تواجده بمكان الواقعة، وعند انتقال رجال الشرطة لمكان الواقعة اطلق المتهم الاول لعيرة ناريجة ضابط الشرطة المجني عليه الثاني لكي يتمكن من الهرب، إلا أنه تم ضبطه وهروب المتهم الثاني، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق التى احالتها لمحكم الجنايات وأصدرت قرارها السابق.