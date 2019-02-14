مصر | عاجل.. تجديد حبس شقيق يوسف بطرس غالي 15 يوما لاتهامه بتهريب الآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تجديد حبس شقيق يوسف بطرس غالي 15 يوما لاتهامه بتهريب الآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شقيق يوسف بطرس غالي في قضية تهريب الآثار 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابه العامه .

وتجري النيابه العامه تحقيقات موسعة ، و تستكمل عناصر التحقيق فيها وصولا لكافة الوقائع والشخصيات المتورطة فيها وأنه في إطار التحقيق قررت النيابة حبس بطرس رؤوف غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما بعد ما قرر النيابه العامه حبسه 4 أيام على ذمه التحقيقات وتم عرضه على قاضى المعارضات للنظر فى امر تجديد حبسه .

وأوضحت المصادر أن "التحقيقات توصلت إلى وجود علاقة بين شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ومتهم إيطالي ورد إسمه في تحقيقات القضية فقامت النيابة بالتحقيق مع شقيق الوزير في إطار استكمال عناصر التحقيق في القضية وقررت حبسه على ذمة التحقيقات على أن تواصل التحقيق في وقائع تهريب الآثار المصرية لإيطاليا".

كانت النيابة بدأت تحقيقاتها في القضية قبل عدة أشهر بعد اكتشاف قطع مصرية يشتبه في أنها أثرية في إيطاليا وقررت النيابة حينها تشكيل لجنة خبراء متخصصين من وزارة الآثار لفحصها ومعرفة ما إذا كانت تعود للآثار المصرية من عدمه ثم تسلمت السلطات المصرية تلك القطع بعد إعادتها من إيطاليا وبدأت التحقيقات للوصول لطريقة خروجها والمسؤولين والمتهمين عن ذلك".