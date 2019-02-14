مصر | "قتل حماته ورمى جثتها في الشارع".. كشف غموض العثور على جثة مسنة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتل حماته ورمى جثتها في الشارع".. كشف غموض العثور على جثة مسنة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، في كشف غموض العثور على جثة مسنة أمام منزلها، وتبين أن زوج ابنتها وراء الواقعة لسرقتها، وأخطر ندير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقى الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة بها سحاجات أسفل (الشفة، الذقن، العيني، الأذنين) أمام عقار، بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، وبالفحص والمعاينة، تم التقابل مع 'إسلام.ع.ع.ا.ع.ا'، سائق توك توك، 18 سنة، ومقيم بذات العقار محل البلاغ، وقرر أنه حال عودته لمسكنه شاهد جدته للأم 'تحية.ن.أ.ع.ا'، ربة منزل، 78 سنة، ومقيمة بذات العقار، ملقاة على وجهها أمام العقار، فقام بنقلها بمساعدة الأهالي للشقة سكنها ظنًا منه أنها مغشي عليها إلا أنه فوجئ بوفاتها، وأضاف بإكتشافه سرقة قرط ذهبي كانت تتحلى به، وحافظة نقود حريمي.

وكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، وبمناقشة المقيمين بالشقة صحبة المجني عليها، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج كريمة المجني عليها 'أحمد.ع.ا.ع.ا.م'، 30 سنة، سائق، ومقيم بذات الشقة سكن المجني عليها وأصل إقامته المنوفية، السابق إتهامه في قضيتين (مخدرات، سلاح ناري) آخرهما سلاح ناري.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية ولكونه على علم بأن المجني عليها تحتفظ بمبالغ مالية، فأختمر في ذهنه قتلها وفي سبيل تنفيذ ذلك أستغل تواجده صحبتها بالشقة بمفردها وقام بدفعها أرضًا وكتم أنفاسها حتي، فارقت الحياة واستولى على المسروقات، وعقب ذلك قام بنقلها لمكان إعتيادها الجلوس أمام العقار لأبعاد الشبهات عنه، وأرشد المتهم عن مكان إخفائه للمسروقات بغرفة نومه، حيث أمكن ضبط حافظة نقود حريمي بداخلها مبلغ "تسعة عشر ألف وخمسمائة جنية وقرط ذهبي"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

