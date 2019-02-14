انت الان تتابع انتخابات الصحفيين: 11 مرشحا للنقيب و52 للعضوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، ترشح 11 عضوا على مقعد النقيب، و52 عضوا على مقاعد العضوية البالغ عددها 6 مقاعد في المقرر إجراؤها في مطلع شهر مارس المقبل، و‎قال جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، إن اللجنة ستبدأ في تلقي طلبات الطعون والتنازلات من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء المقبلين، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا، عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وتعلن بعدها الكشوف النهائية للمرشحين.

وانتهت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، اليوم الخميس، من تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس.اقرأ أيضا| رشوان: الموافقة على زيادة بدل الصحفيين إلى 2100 جنيهوصرح عبد الرحيم، أن اللجنة تلقت 7 طلبات لعضوية المجلس ليصل عدد المرشحين على مقاعد العضوية 52