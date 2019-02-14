عبد العال يرد على النواب الرافضين لزيادة كوتة المرأة

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علي عبد العال رئيس مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب والتي خصصت لأخذ الرأي على التعديلات الدستورية نداءً بالاسم، تحفظ عددا من الأعضاء على المادة الخاصة بزيادة كوتة المرأة في البرلمان، ما دعا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى التدخل قائلا إن المجلس لم ينتهِ من صياغة المادة 102 من التعديلات الدستورية التي تتعلق بنسبة الكوتة والتي يعترض عليها عدد من النواب، موضحا: "أقول للمتحفظين على المادة 102 لم تنته بعد لا داع للتحفظ عليها"، جاء ذلك خلال جلسة التصويت المبدئي على التعديلات.
وكان عدد من النواب أبدوا اعتراضهم على هذه المادة موضحين موافقتهم جزئيا على التعديلات مع التحفظ على هذه المادة، ما دفع عبد العال للقول إنه "إذا كان هناك اقتراح بـ25 % يعرض في اللجنة التشريعة في حوار مجتمعي لا داعي للتوقف عند هذا الرقم، أرى أن لا أحد يتحفظ على أمر لم ينته بعد لازال الطريق طويلا أمامنا".وبدأ
وكان عدد من النواب أبدوا اعتراضهم على هذه المادة موضحين موافقتهم جزئيا على التعديلات مع التحفظ على هذه المادة، ما دفع عبد العال للقول إنه "إذا كان هناك اقتراح بـ25 % يعرض في اللجنة التشريعة في حوار مجتمعي لا داعي للتوقف عند هذا الرقم، أرى أن لا أحد يتحفظ على أمر لم ينته بعد لازال الطريق طويلا أمامنا".
وبدأ مجلس النواب، أخذ التصويت نداءً بالاسم على مبدأ تعديل الدستور، بعدما افتتح عبد العال، الجلسة العامة، اليوم الخميس، إذ بيّن خطوات إجراء المناقشة بعد الموافقة المبدئية، ومن المقرر وفقا للائحة الداخلية للمجلس، بعد موافقة ثلثي الأعضاء على التعديل، أن يحال مقترح للجنة التشريعية، وعليها أن تنتهي من كتابة تقريرها خلال 60 يوما، وبعدها يحال للمجلس للمناقشة، وإرساله لرئيس الجمهورية الذي يحدد موعد الاستفتاء. (التفاصيل)
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