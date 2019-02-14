انت الان تتابع عبد العال يرد على النواب الرافضين لزيادة كوتة المرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب والتي خصصت لأخذ الرأي على التعديلات الدستورية نداءً بالاسم، تحفظ عددا من الأعضاء على المادة الخاصة بزيادة كوتة المرأة في البرلمان، ما دعا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى التدخل قائلا إن المجلس لم ينتهِ من صياغة المادة 102 من التعديلات الدستورية التي تتعلق بنسبة الكوتة والتي يعترض عليها عدد من النواب، موضحا: "أقول للمتحفظين على المادة 102 لم تنته بعد لا داع للتحفظ عليها"، جاء ذلك خلال جلسة التصويت المبدئي على التعديلات.

وكان عدد من النواب أبدوا اعتراضهم على هذه المادة موضحين موافقتهم جزئيا على التعديلات مع التحفظ على هذه المادة، ما دفع عبد العال للقول إنه "إذا كان هناك اقتراح بـ25 % يعرض في اللجنة التشريعة في حوار مجتمعي لا داعي للتوقف عند هذا الرقم، أرى أن لا أحد يتحفظ على أمر لم ينته بعد لازال الطريق طويلا أمامنا".وبدأ