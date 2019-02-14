شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي» و«عبدالغفار» يشهدان توزيع شهادات إتمام برنامج التعليم الطبي للأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، فعاليات احتفال توزيع شهادات إتمام برنامج التعليم الطبي للأطباء الذي تم تنظيمه بالتعاون بين بنك المعرفة المصري، والأكاديمية الطبية العسكرية، ولجنة التعليم الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور اللواء طبيب أحمد التاودي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.

وأكد عبدالغفار حرص الوزارة على تطوير التعليم الطبي والوصول به للمستويات العالمية، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار من تعديل نظام الدراسة بكليات الطب، وتطبيق الامتحان المعرفي الموحد لكليات الطب، والعمل لإصدار قانون مزاوله مهنة الطب.

كما أشاد الوزير بالتكامل والتعاون والتنسيق الكامل الذي شهده تنفيذ البرنامج بين وزارتي التعليم والتعليم العالي والأكاديمية الطبية العسكرية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي أن منظومة بنك المعرفة تقدم خدمة كبيرة لدعم الباحثين والبحث العلمي في كل المجالات ومنها التعليم الطبي، مشيرا إلى حرص الدولة على توفير خدمات بنك المعرفة مجانا للجميع.

وفيما أشاد التاودى بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، مشيرا إلى أن البرنامج شمل أيضا تدريب متكامل لهيئات التمريض. وشهد الاحتفال عرضا لعدد من المتدربين الذين أنهوا البرنامج للتعريف بجوانب الاستفادة التي قدمها لهم البرنامج، إلى جانب توزيع الشهادات.

ويأتي هذا البرنامج بهدف تطوير التعليم الطبي، والوصول بمستوى كليات الطب المصرية للمعايير العالمية، وتحقيق شراكة وتعاون بين مختلف كليات الطب المصرية، وتوحيد العمل المشترك لتطوير المناهج الدراسية في مجال التعليم الطبي.

جدير بالذكر أن المبادرة قامت بعقد ١٠ ورش عمل من إبريل إلى ديسمبر ٢٠١٨ بالأكاديمية الطبية العسكرية بالقاهرة، حيث حصل ٨٣ دكتور جامعي على ١٨٠ ساعة من التدريب من خمس خبراء عالميين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا والإمارات العربية المتحدة.