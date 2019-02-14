شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: إجراءات عاجلة لمتابعة إزالة آثار التلوث بالسولار في نهر النيل بسوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة لإزالة آثار التلوث بالسولار في نهر النيل بمحافظة سوهاج، حيث ورد بلاغ يفيد بظهور بقعة من السولار بنهر النيل مجهولة المصدر أمام مأخذ محطة مياه بمدينة المراغة بالمحافظة.

وعلى الفور توجهت لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لمعاينة التلوث، حيث تمت معاينة محطة مياه شرب المراغة وتلاحظ وجود بقعة سولار رقيقة ومتقطعة تتحرك باتجاه التيار، وبمعاينة مسطح نهر النيل من محافظة سوهاج وحتى موقع المحطة على مسافة خمسة وعشرين كيلو مترا لم يتلاحظ أي مصدر لتسريب السولار، وتمت إعادة تشغيل جميع محطات مياه الشرب تباعاً التي تم توقفها بعد التأكد من سلامة المياه.

كما تم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية بالمحافظة لإجراء مسح للمنطقة والتأكد من خلوها من أي آثار للتلوث، وتم التنسيق مع الهيئة العامة للبترول لرفع درجة الاستعداد لمركز مكافحة التلوث بنهر النيل للتدخل الفوري في حالة الحاجة إلى ذلك.