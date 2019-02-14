شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» للنواب: «مهدوا الأرض للاستفتاء.. وتواصلوا مع دوائركم خاصة الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب نداء بالاسم على تقرير اللجنة العامة حول طلب تعديل عدد من مواد الدستور، والذي تقدم به 155 نائبا من ائتلاف دعم مصر.

وطالب «عبدالعال» النواب بشرح التعديلات لأهالي الدوائر قبل الاستفتاء عليها، وقال: «تواصلوا مع دوائركم خاصة الشباب لأن الشرح أحيانا يزيل ما بالنفس من توتر وكل شخص جهل شيئا يصبح مناهضا له، ورغم أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعى كبير جدًا إلا أن تواصلكم على الأرض سيكون أكثر فعالية».

وأضاف «أتمنى أن تعملوا على مدار الـ60 يوما المقبلة، وأن تعدوا الأرض للاستفتاء من الآن».

وتابع :«جلسة الأبعاء كانت تاريخية، أبدى الجميع فيها رأيه، ولا يمكن أن نتهم المعارض بأنه ضد الوطن، ولابد أن يكون لدينا روح قبول الآخر».