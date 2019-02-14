شكرا لقرائتكم خبر عن في «عيد الحب».. المصري القديم شهد على قصة «سيد العاشقين» و«تي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاش المصري القديم أجمل قصة حب، حيث أنه أحب بيئته وبلده وعشق ترابها، وكان يشعر بالغربة في البعد عنها، وقال مجدي شاكر كبير الآثاريين بوزارة الآثار، نرى ذلك في قصة سنوهى عندما غادر مصر فقال سكن الجمال ديار مصر وآبى ألا يفارقها، إلا على جناح الحب وعلى أرض مصر حدثت كثير من قصص الحب من أول أيزيس وأوزريس حتى أشهرها قصة حب الفرعون أمنحتب الثالث، والد أخناتون، والذى سمى بسيد العاشقين.

وقال شاكر: عاش أمنحتب الثالث هذا حياة غريبة وظروف موته تختلف كتير عن ظروف حياته، أحب فتاة من العامة اسمها «تى» من أخميم في سوهاج، وتي ولدت لأب مصرى ويدعى يويا، وأم مصرية وتدعى تويا, الأب كان يعمل ضابطا بالجيش المصري، وتدرج في عمله حتى وصل لقائد فرقة العجلات الحربية, والأم كانت تعمل في السلك الدينى وتدرجت وتفوقت في عملها حتى وصلت لمنصب الكهانة, ظن بعض العلماء في بادئ الأمر أنها أميرة أجنبية ولكن الكشوف الأثرية والبحوث العلمية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها مصرية.

وأضاف شاكر: تزوجت «تي» من الملك أمنحتب الثالث في السنة الثانية من حكمه للبلاد، وبالرغم من زيجات الملك المتعددة إلا أنه رفعها لمرتبة الزوجة الكبرى, ودون إسمها على العديد من الوثائق والجعارين التي تفيد ذلك, وتُعد الملكة (تى) بزواجها من الملك حدثا جديدا، وكسر للتقاليد والأعراف السائدة آنذاك, وذلك لأنها ليست من الأسرة المالكة ولا تحمل (الدم الملكى), وإنما كانت من العامة أو كما أطلقوا عليها بنت الشعب, وأصبحت بذلك زوجة لملك (أمنحتب الثالث), وأم لملك (إخناتون), وجدة لملك (توت عنخ آمون).

وتابع شاكر: كان لابد للملك ان يتزوج أميرة من البيت المالك ليكتسب شرعية الحكم ولكنها تزوجها وكاد يفقد عرشه وأتفق مع الكهنه على تأليف أسطورة أنه أبن آمون وسجل ذلك على حوائط معبدالأقصر، واستخدم الصحافة وقتها «جعارين تذكارية» ليعلن زواجه من تى في كل مكان ويتغزل في جمالها وحبه ليها، ورغم انه تزوج عليها الكثير من المصريات الأجنبيات إلا ان تى كانت هي الأكثر حظوة وتأثيرا ويظهر ذلك عندما رأت بركة فيها طيور بط على أوز وأظهرت أعجبها بها، فحفر لها بركة صناعية «تى» تتمتع بجمالها، وأقام لها تمثال بنفس حجمه من أضخم تماثيل الفن المصرى، حيث يوجد في البركة في المتحف المصرى، كما أقام لها معبدبأسمها في صولب في النوبة.

وأوضح شاكر أن الملكة «تي» شاركت في حكم الإمبراطورية مع زوجها، فقد ساهمت في الحياة السياسية بشكل لا يختلف عليه أحد، فقد كانت تستقبل وفود البعثات الدبلوماسية بشكل رسمى وكانت تشارك الملك في صنع القرار إما بالمشورة أو بإدارة ملفات معينة, كما كان لها إسهامات بالغة الأهمية في مجال التعليم حيث أنها تُعد صاحبة فكرة تطوير التعليم , يتعلم فيها المتفوقون مزيداً من العلوم والأسرار كما يتعلمون لُغات الأمم الأخرى قراءة وكتابة, هذا فضلاً عن إسهاماتها في الإدارة والإشراف على الشؤون الدينية.