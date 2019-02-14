شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم ندوة لتوعية الطالبات بحملة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت جامعة القاهرة ندوة بمدينة الطالبات بالجامعة حول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تفعيلاً لاستراتيجية الجامعة للاهتمام بالأنشطه الطلابية في المدن الجامعية، ورفع الوعي لدى الطلبة والطالبات بالمبادرات الوطنية.

وحاضرت في الندوة، الدكتورة أماني أحمد رئيس قسم الثقافة الصحية بوزارة الصحة، بحضور جميع مسؤولي الأنشطة بمدن جامعة القاهرة، والطالبات، وعدد من الموظفين والعاملين، والدكتورة مي حامد المشرف على الأنشطة بالمدن الجامعية.

وشملت الندوة شرحاً تفصيلياً لمجموعة حملات الكشف المبكر عن الأمراض مثل فيروس سي والكشف عن السمنة والتقزم التي تدعمها وزارة الصحة، وذلك قبل أن تتواجد الحملة فعلياً في المدن الجامعية في شهر مارس المقبل للتحليل بالمجان لجميع الطلبه والعاملين بالجامعة.

وتم خلال المحاضرة، التعريف بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها باتباع الطرق الصحية، وغسل الأيدي وأهمية عدم إستخدام الأدوات الشخصية داخل الأسرة الواحدة. ولقي موضوع الندوة ترحيباً من الحضور الذين بادروا بتوجيه بعض الأسئلة المرتبطة بالثقافة الصحية.

وكان رئيس جامعة القاهرة قد وجه بضرورة توسيع خريطة الأنشطة الطلابية داخل المدن الجامعية، وبخاصة الطالبات، حتى يصبح النشاط مكونًا أساسيًا من شخصية الطلاب بالمدن الجامعية، مؤكداً على ضرورة دمج الطلاب بالمبادرات القومية ومن بينها حملة «100 مليون صحة»، مضيفاً ان الجامعة تتيح الكشف عن «فيروس سي» لجميع الطلاب الجدد بالمجان قبل بداية الدراسة، وتم الإتفاق على أن تتواجد حملة «100 مليون صحة» بالجامعة خلال مارس المقبل لإتاحتها للطلاب والعاملين.