شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد رافع صرف صحي امتداد جنوب المستثمرين بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، لتفقد مشروع رافع صرف صحي امتداد جنوب المستثمرين، عقب جولته التفقدية لمحاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة، الذي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية منه مؤخراً، بطاقة تصميمية حوالي 208 آلاف م3/ يوم، وجارٍ التشغيل التجريبي لها حالياً، موجها بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق المحيطة بالمحطة، وأعمال تنسيق الموقع.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه «تم تنفيذ المرحلة الثانية من الرافع لاستيعاب التصرفات الزائدة من مياه الصرف الصحي، ومياه الأمطار، وتبلغ الطاقة التصميمية الإجمالية للمحطة بعد تشغيل المرحلة الثانية، حوالى 345 ألف م3/ يوم»، موضحاً أن هذا الرافع يستقبل تصريفات مياه الصرف الصحى لمدينة القاهرة الجديدة بالكامل، ومن ثم يتم رفعها لمحطات المعالجة.

وأضاف «النجار» أن «المشروع يتضمن أيضاً تنفيذ خط الطرد بقطر 1500 مم، من رافع صرف صحى امتداد جنوب المستثمرين إلى محطات المعالجة، وبذلك يكون تم تنفيذ الازدواج للخط القائم بالفعل، لاستيعاب التصرفات الزائدة، ويبلغ الطول الإجمالى لكامل خطوط الطرد الجارى تنفيذ ازدواج لها حوالى 33 كم، يتم تنفيذها على مرحلتين».