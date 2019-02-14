شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وارسو محط أنظار العالم بعد استضافتها لمؤتمر حل أزمات الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت وارسو محط أنظار دول العالم إثر استضافة مؤتمر دعت إليه الإدارة الأمريكية، لطرح رؤيتها لحل الأزمات التى تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، ووضع آلية لبحث مواجهة الأنشطة الإيرانية التى تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وسبل مكافحة الإرهاب وإرساء السلم والأمن فى الشرق الأوسط.

ويجتمع وزراء للخارجية ومسئولون كبار من 60 دولة فى وارسو؛ لإعادة تفعيل التحالفات والشراكات فى منطقة الشرق الأوسط ومواجهة التمدد الإيرانى فى الدول العربية.

ويطلق على العاصمة البولندية وارسو"المدينة العنقاء" لكثرة الحروب التى وقعت على مر تاريخها وكان أبرزها الحرب العالمية الثانية (1939 -1945)، حيث اضطرت وارسو إلى إعادة بناء نفسها أكثر من مرة بعد تدمير أكثر من 80% من مبانيها.

وتعد وارسو من أكبر المدن البولندية وتقع على نهر فيستولا ( أطول الأنهار فى بولندا)، ويبعد مسافة تقدر ب ـ300 كم من جبال الكربات التى تصنف أطول سلسة جبلية فى أوروبا.

ويقدر عدد سكان وارسو بما يقرب من مليونى شخص، ما يصنف العاصمة البولندية واحدة من أكبر 10 مدن فى الاتحاد الأوروبى من حيث عدد السكان، وتبلغ مساحتها 516.9 كم.

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى حشد العالم حول رؤيتها للشرق الأوسط خلال المؤتمر الذى حقق مشاركة كبيرة فى العاصمة الأوروبية وارسو.