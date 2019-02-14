شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. نتائج التصويت على التعديلات الدستورية 2019 بمجلس النواب - تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بدء التصويت على التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية البرلمانية تحت القبة .

وفيما يلى يرصد " الخليج 365 " وقائع الجلسة وأسماء النواب الذين أدلوا بصوتهم حتى الآن على التعديلات الدستورية:-

1 - أحمد زيدان : موافق على التعديلات الدستورية

2 – عمرو الجوهرى : غير موجود

3 – إيهاب الطماوى : موافق على التعديلات الدستورية

4 – جون طلعت : موافق على التعديلات الدستورية

5 – عمرو وطنى : موافق على التعديلات الدستورية

6 – خاتم باشات : موافق على التعديلات الدستورية

7 – محمد عبد الغنى : رفض التعديلات الدستورية

8 – خالد عبد العزيز شعبان : موافق على التعديلات الدستورية " مع بعض التحفظات"

9 – حسين أبو جاد : موافق على التعديلات الدستورية

10 – تامر الشهاوى : موافق على التعديلات الدستورية

11 – سمير غطاس : رفض التعديلات الدستورية

12 – إبراهيم حجازى : موافق على التعديلات الدستورية

13 – شريف الوردانى : موافق على التعديلات الدستورية

14 – ثروت بخيت : موافق على التعديلات الدستورية

15 – محمد الفوى : موافق على التعديلات الدستورية

16 – يسرى الأسيوطى : موافق على التعديلات الدستورية

17 – على الدمرداش : موافق على التعديلات الدستورية

18 – عيد هيكل : موافق على التعديلات الدستورية

19 – محمد مسعود : موافق على التعديلات الدستورية

20 – أحمد على إبراهيم : موافق على التعديلات الدستورية

21 – منى جاب الله : غير موجودة

22 – هانى مرجان : موافق على التعديلات الدستورية

23 – محمد أبو حامد : موافق على التعديلات الدستورية

24 – نبيل بولس : موافق على التعديلات الدستورية

25 – سعيد شبايك : موافق على التعديلات الدستورية

26 – محمد زايد : موافق على التعديلات الدستورية

27 – جمال الشريف: رفض التعديلات الدستورية

28 – محمد العقاد : موافق على التعديلات السدتورية

29 – خالد عبد العزيز : موافق على التعديلات الدستورية

30 – إسماعيل نصر الدين : موافق على التعديلات الدستورية

31 – حمدى عبد الوهاب: موافق على التعديلات الدستورية

32 – دينا عبد العزيز : غير موجودة بالجلسة

33 – رضا البلتاجى : رفض التعديلات الدستورية

34 – عمرو الأشقر: موافق على التعديلات الدستورية

35 – عبد الفتاح محمد : موافق على التعديلات الدستورية

36 – إبراهيم عبد الوهاب : موافق على التعديلات الدستورية

37 – إلهام المنشاوى : غير موجودة بالجلسة

38 – عمر الغنيمى : موافق على التعديلات الدستورية

39 – عفيفى كامل : غير موجود بالجلسة العامة

40 – هيثم الحريرى : رفض تعديلات الدستور.

41 – طارق السيد: موافق على التعديلات الدستورية

42 : حسني حافظ : موافق على التعديلات الدستورية

43 – سمير البطيخى : موافق على التعديلات الدستورية

44 – سامى رمضان : موافق على التعديلات الدستورية

45 – كمال أحمد : موافقة جزأية حيث وافق على مد فترة الرئاسة ومادة مجلس الشيوخ غير واضحة

46 – أشرف رشاد عثمان : موافق على التعديلات الدستورية

47 - محمد الكوراني: موافق على التعديلات الدستورية

48 – حسن خير الله : موافق على التعديلات الدستورية

49 – مصطفى الطلخاوى : موافق على التعديلات الدستورية

50 – رزق راغب: موافق على التعديلات الدستورية

51 – أحمد الشريف: موافق على التعديلات الدستورية "موافقة جزأية"

52 – محمود حسين : موافق على التعديلات الدستورية

53 – سليمان وهدان : موافق على التعديلات الدستورية

54 – أحمد فرغلى : غير موجود بالجلسة العامة

55 – عيون بورسعيد : غير موجودة بالجلسة العامة

56 – محمود عثمان : غير موجود بالجلسة العامة

57 – أشرف عمارة : موافق على التعديلات الدستورية

58 – عصام منسى : موافق على التعديلات الدستورية

59 – أحمد شعيب: موافق على التعديلات الدستورية

60 – عبد الفتاح عبد الله: موافق على التعديلات الدستورية

61 – أحمد البعلى : موافق على التعديلات الدستورية

62- طلعت خليل : غير موافق على التعديلات الدستورية

63 – عبد الحميد كمال : غير موجود بالجلسة العامة

64 – مصطفى حسين : غير موافق على التعديلات الدستورية

65 – خالد يوسف: غير موجود بالجلسة العامة

66 – أحمد أبو زيد: موافق على التعديلات الدستورية

67 – محمد الفيومى : موافق على التعديلات الدستورية

68 – محمود عطية : غير موجود بالجلسة العامة

69 – نضال السعيد : غير موجود بالجلسة العامة

70 – سيد حماد : غير موجود بالجلسة العامة

71 – عبد السلام الخضراوى : موافق على التعديلات الدستورية

72 – حسن عمر حسنين : موافق على التعديلات الدستورية

73 – رضاون الزياتى: موافق على التعديلات الدستورية

74 – محمد هيكل : غير موجود بالجلسة العامة

75 – محمد مدينة : موافق على التعديلات الدستورية

76 – جمال محفوظ : غير موجود بالجلسة العامة

77 – حسين عشماوى : موافق على التعديلات الدستورية

78- عاطف ناصر: موافق على التعديلات الدستورية

79 – عبد العزيز الصفتى : موافق على التعديلات الدستورية

80 – مصطفى الكمال : غير موجود بالجلسة العامة

81 - حسن السعيد : موافق على التعديلات الدستورية

82 – لطفى شحاتة : موافق على التعديلات الدستورية

83 – هانى اباظة : موافق على التعديلات الدستورية

84 – سعيد العبودى : موافق على التعديلات الدستورية

85 – فايز أبو خضرة : موافق على التعديلات الدستورية

86 – محمد الزاهد : غير موجود بالجلسة العامة

87 – عبير تقبية :: موافق على التعديلات الدستورية

88- طلعت السويدى : موافق على التعديلات الدستورية

89 – نوسيلة أبو العمرو : موافق على التعديلات الدستورية

90 – فؤاد اباظة: موافق على التعديلات الدستورية

91 – خالد عبد المولى: موافق على التعديلات الدستورية "الصمت خيانة والحياد خيانة"

92 – رائف تمراز : موافق على التعديلات الدستورية

93 – صلاح منصور : موافق على التعديلات الدستورية

94 – محمد حلمى : موافق على التعديلات الدستورية

95 – إيناس عبد الحليم : موافق على التعديلات الدستورية

96 – أحمد الشرقاوى : رفض التعديلات الدستورية

97 –إلهامى عجينة : موافق على التعديلات الدستورية

98 –فؤاد بدراوى : موافق على التعديلات الدستورية

99 – اسامة أبو المجد : موافق على التعديلات الدستورية

100 – مكرم رضوان : موافق على التعديلات الدستورية

101 – فوزى الشرباصى : موافق على التعديلات الدستورية

102 – على عساسه : موافق على التعديلات الدستورية

103 – محمد العتمانى : رفض التعديلات الدستورية

104 – آمال طرابية : موافقة على التعديلات الدستورية

105 – اسامة راضى : موافق على التعديلات الدستورية

106 – مرتضى منصور : غير موجود بالجلسة العامة

107 – فوزى فتى : موافق على التعديلات الدستورية

108 – أحمد همام : غير موجود بالجلسة العامة

109 – هشام الحصرى : موافق على التعديلات الدستورية

110 – اسامة العبد : موافق على التعديلات الدستورية

111 – ضياء الدين داوود : رفض التعديلات الدستورية

112 –أبو المعاطى مصطفى : ممتنع عن التصويت

113 – بدير عبد العزيز : موافق على التعديلات الدستورية

114 – شكرى الجندى : موافق على التعديلات الدستورية

115 – سيد أحمد : موافق على التعديلات الدستورية

116 – محمد إسماعيل جاب الله : موافق على التعديلات الدستورية

117 – إبراهيم القصاص : موافق على التعديلات الدستورية

118 – أيمن عبد الله : موافق على التعديلات الدستورية

119 – عبد العزيز حمودة : غير موجود بالجلسة العامة

120 – خالد هلالى : موافق على التعديلات الدستورية

121 – احمد الطنطاوى: رفض التعديلات الدستورية

122- سيد أحمد عيسى : موافق على التعديلات الدستورية

123- عمرو بدير : موافق على التعديلات الدستورية

124 – محمد الشهاوى : موافق على التعديلات الدستورية

125 – فتحى الشرقاوى : موافق على التعديلات الدستورية

126 – علاء سلام : غير موجود بالجلسة العامة

127 - جلال عوارة : موافق على التعديلات الدستورية

128 – سعيد طعيمة : موافق على التعديلات الدستورية

129 – عبد المنعم العليمى : موالفق موافقة جزأية

130- سمير الخولى : موافق على التعديلات الدستورية

131 – عبد المنعم شهاب: موافق على التعديلات الدستورية

132 – على عز : موافق على التعديلات الدستورية

133 – صلاح الحصاوى : موافق على التعديلات الدستورية

134 –أحمد حمادة القصط : موافق على التعديلات الدستورية

135- محمود شحاتة : موافق على التعديلات الدستورية

136- نعمت قمر : موافق على التعديلات الدستورية" وراء كل رجل عظيم " امرأة "

137 – حامد جهجة : موافق على التعديلات الدستورية

138 – محمد على إبراهيم : غير موجود بالجلسة العامة

139 – محمد الشورى: موافق على التعديلات الدستورية

140- سلامة الجوهرى: موافق على التعديلات الدستورية

141 – سلامة أبو زيد : موافق على التعديلات الدستورية

142 – فحى ندا : موافق على التعديلات الدستورية

143 – محمد بدراوى: موافق على التعديلات الدستورية

144 – ماجد أبو الخير: موافق على التعديلات الدستورية

145 – أحمد مدين : موافق على التعديلات الدستورية

146 – شديد أبو هندية :غير موجود بالجلسة العامة

147- أحمد رفعت: موافق على التعديلات الدستورية

148 –عصمت زايد : موافق على التعديلات الدستورية

149- مليجى فتوح: موافق على التعديلات الدستورية

150- هشام عبد الواحد : موافق على التعديلات الدستورية

151 – عبد الحميد الشيخ : موافق على التعديلات الدستورية

152 – فخرى طايل: موافق على التعديلات الدستورية

153 – فايز بركات: موافق على التعديلات الدستورية

154 – محمود محى الدين: موافق على التعديلات الدستورية

155 – محمود بسيونى : موافق على التعديلات الدستورية

156 – معتز كمال الشاذلى : موافق على التعديلات الدستورية

157 – اسامة شرشر: موافق على التعديلات الدستورية

158- سناء برعش : موافق على التعديلات الدستورية

159 – عصام الفقى : موافق على التعديلات الدستورية

160-بلال النحال : موافق على التعديلات الدستورية

161- عصام القاضى: موافق على التعديلات الدستورية

162 – عماد فؤاد: موافق على التعديلات الدستورية

163 – محمد سعد تمراز : موافق على التعديلات الدستورية

164 – محمود هيبة : موافق على التعديلات الدستورية

165 – محمد عبد الله زين : موافق على التعديلات الدستورية

166 – أحمد العرجاوى غير موجود بالجلسة العامة

167 – محمود رشاد: موافق موافقة جزئية

168 – محمد عباسى : موافق على التعديلات الدستورية

169 – خالد أبو خطيب : موافق على التعديلات الدستورية

170 – محمد الدالى : موافق على التعديلات الدستورية

171 – محمد عمارة: غير موجود بالجلسة العامة

172 – أحمد سليمان خليل : موافق على التعديلات الدستورية

173 – أشرف رحيم : موافق على التعديلات الدستورية

174 – عمر حمروش: موافق على مبدأ التعديل

175 – منتصر رياض : موافق على التعديلات الدستورية

176 – صبحى الدالى : موافق على التعديلات الدستورية

177 – محمد صلاح أبو هميلة : موافق على التعديلات الدستورية

178 – نافع هيكل : موافق على التعديلات الدستورية

179 – علاء عابد : موافق على التعديلات الدستورية

180- عبد الوهاب خليل : غير موجود بالجلسة العامة

181 – قاسم فرج : غير موجود بالجلسة العامة

182 – شادية ثابت : موافق على التعديلات الدستورية

183 – محمود الصعيدى : موافق على التعديلات الدستورية

184 – ياسر سلومة : موافق على التعديلات الدستورية

185 – كامل محمود : موافق على التعديلات الدستورية

186 –محمد عبد التواب : موافق على التعديلات الدستورية

187 – محسن أحمد : موافق على التعديلات الدستورية

188 – منجود الهوارى : موافق على التعديلات الدستورية

189 – علاء العمدة : موافق على التعديلات الدستورية

190 – عصام خلاف : موافق على التعديلات الدستورية

191 - على بدر : موافق على التعديلات الدستورية

192 – على أبو دولة : موافق على التعديلات الدستورية

193- جمال هندى : موافق على التعديلات الدستورية

194 – سيد أبو بردعة : موافق على التعديلات الدستورية

195- حسن العمدة : موافق على التعديلات الدستورية

196 – أشرف جمال : موافق على التعديلات الدستورية

197- شادى أبو العلا : موافق على التعديلات الدستورية

198 – على الكيال : موافق على التعديلات الدستورية

199 – توحيد تامر : موافق على التعديلات الدستورية

200 – إيهاب عبد العظيم : موافق على التعديلات الدستورية

201 – حسين غيتة : موافق على التعديلات الدستورية

202 – احمد امبابى : معتذر عن الجلسة

203 – عادل بدوى: موافق على التعديلات الدستورية "مع التنمية مع الاستقرار مع الأمن

204 – حمادة على : موافق على التعديلات الدستورية

205 – أحمد شمردن : غير موجود بالجلسة العامة

206 – محمود يحيى : موافق على التعديلات الدستورية

207 – أشرف شوقى : موافق على التعديلات الدستورية

208 – مجدى سعداوى : موافق على التعديلات الدستورية

209 – أحمد شرموخ : غير موجود بالجلسة العامة

210- رياض عبد الستار :موافق على التعديلات الدستورية

211- عمرو غلاب : موافق على التعديلات الدستورية

212- شريف نادى : غير موجود بالجلسة العامة

213- أحمد البرديسى : رفض التعديلات الدستورية

214- تادرس قلدس تادرس : غير موجود بالجلسة العامة

215- عبد الكريم زكريا : موافق على التعديلات الدستورية

216-ممتاز دسوقى : موافق على التعديلات الدستورية

217- أحمد نشأت منصور : موافق على التعديلات الدستورية

218 - على مازن : غير موجود بالجلسة العامة

219 – ممدوح مقلد : موافق على التعديلات الدستورية مع تحفظى على اسم مجلس الشيوخ

220 – زكريا حسان : موافق على التعديلات الدستورية

221 –هشام الشطورى : غير موجود بالجلسة العامة

222 – نور عبد الرازق : موافق على التعديلات الدستورية

223 – رشدى همام : موافق على التعديلات الدستورية

224 – محمد إسماعيل الجبالى : موافق على التعديلات الدستورية

225 – عادل الشريف: موافق على التعديلات الدستورية

226- هشام الشطورى : موافق على التعديلات الدستورية

227 – صبرى داوود : موافق على التعديلات الدستورية

228 – فتحى الشرقاوى : موافق على التعديلات الدستورية و90 % من الناس مع الرئيس السيسى بدون نواف وبون أى حاجة "

229 – جمال عبد العال : موافق على التعديلات الدستورية

230 – عصام بركات: موافق على التعديلات الدستورية

231 – حسين فايز : غير موجود بالجلسة العامة

232 – سيف الصافى : غري موجود بالجلسة العامة

233 – محمد ياسين : موافق على التعديلات الدستورية

234 – أحمد فرشوطى : موافق على التعديلات الدستورية

235 – عبد الرازق الزمط : موافق على التعديلات الدستورية

236 – صلاح عفيفى : موافق على التعديلات الدستورية

237 – شرعى صالح : موافق على التعديلات الدستورية

238 – عامر الحناوى : موافق على التعديلات الدستورية

239 – أحمد درويش : موافق على التعديلات الدستورية

240- حسن خليل : موافق على التعديلات الدستورية

241 – منى شاكر : موافق على التعديلات الدستورية

242-ياسين عبد الصبور: موافق على التعديلات الدستورية

243- تامر عبد القادر: موافق على التعديلات الدستورية

244 – حمدى بخيت : موافق على التعديلات الدستورية

245 – رحمى بدير: موافق على التعديلات الدستورية

246-جازى سعد : موافق على التعديلات الدستورية

247 – محمد وهب الله : موافق على التعديلات الدستورية

248 – سماح سعد : موافق على التعديلات الدستورية

249 – شيرين القشاش : موافق على التعديلات الدستورية

250- عبد الهادى القصبى : موافق على التعديلات الدستورية

251- عزت المحلاوى : موافق على التعديلات الدستورية

252 – ميرفت الكسان : موافق على التعديلات الدستورية

253 – سامح حبيب: موافق على التعديلات الدستورية

254- رضا عبد الفتاح : موافق على التعديلات الدستورية

255 – عبد الحميد الدمرداش : غير موجود بالجلسة العامة

256 – هالة أبو السعد : موافق على التعديلات الدستورية

257 – منى عبد العاطى : موافق على التعديلات الدستورية

258 – سعد الجمال: موافق على التعديلات الدستورية

259 – محمد العرابى : موافق على التعديلات الدستورية

260 – ألفت كامل : موافق على التعديلات الدستورية

261 – مى البطران : موافق على التعديلات الدستورية

262 – مصطفى بكرى: موافق على التعديلات الدستورية

263- عبد الناصر أمين : موافق على التعديلات الدستورية

264 – مايسة عطوة : غير موجود بالجلسة العامة

265 – عماد جاد : غير موجود بالجلسة العامة

266 – منى منير : غير موجودة بالجلسة العامة

267 – غادة عجمى : موافق على التعديلات الدستورية "من أجل مصر الحديثة وشعبها"

268 - علاء السبيعى: موافق على التعديلات الدستورية

269 – مرفت الشرقاوى: غير موجودة بالجلسة العامة

270 –مجدى ملك : موافق على التعديلات الدستورية

271 – شريف فخرى : موافق على التعديلات الدستورية

272 – يحيى كدوانى : موافق على التعديلات الدستورية

273 – آمنة نصير: موافق على التعديلات الدستورية" واتحفظ على النصوص الخاصة بالقضاء"

274 – إليزابيث شاكر: موافق على التعديلات الدستورية

275 – حمدى سعد : موافق على التعديلات الدستورية

276 – ابتسام أبو رحاب: موافق على التعديلات الدستورية

277 – السيد الشريف: موافق على التعديلات الدستورية

278 – عبلة الهوارى: موافق على التعديلات الدستورية

279 – جبالى المراغى: موافق على التعديلات الدستورية

280 – ماجد طوبيا: موافق على التعديلات الدستورية ومتحفظ على نصوص السلطة القضائية

281 –أشرف رشاد الشريف: موافق على التعديلات الدستورية

282 – يوسف عبد الدايم : موافق على التعديلات الدستورية

283- محمد عبد المقصود: موافق على التعديلات الدستورية

284-محمد على يوسف : موافق على التعديلات الدستورية

285- محمد زكى السويدى: غير موجود بالجلسة العامة

286-مجدى مرشد : موافق على التعديلات الدستورية

287- فائقة فهيم : موافق على التعديلات الدستورية

288-زينب على سالم : موافق على التعديلات الدستورية

289-محمد الزينى : موافق على التعديلات الدستورية

290-ايفلين متى : موافق على التعديلات الدستورية

291-سعاد المصرى : موافق على التعديلات الدستورية

292-سامى هاشم : موافق على التعديلات الدستورية

293-نانسى نصير: موافق على التعديلات الدستورية

294- سلامة الرقيعى : موافق على التعديلات الدستورية "موافقة جزأية"

295-أحمد السجينى : موافق على التعديلات الدستورية

296- مى محمود : موافق على التعديلات الدستورية

297- سوزى ناشد : موافق على التعديلات الدستورية

298- هشام عمارة : موافق على التعديلات الدستورية

299 – يحيى عيسوى : موافق على التعديلات الدستورية

300 – أمل زكريا: موافق على التعديلات الدستورية

301 – رضا نصيف: موافق على التعديلات الدستورية

302 –نجوى خلف : موافق على التعديلات الدستورية

303 –أحمد رسلان : موافق على التعديلات الدستورية

304 – اسامة الأزهرى : غير موجود بالجلسة العامة

305 –خالد حنفى : موافق على التعديلات الدستورية

306 –أشرف العربى : موافق على التعديلات الدستورية

307 –جمال شيحة : غير موجود بالجلسة العامة

308 –عمرو صدقى : موافق على التعديلات الدستورية

309- سيد عبد العال رئيس حزب التجمع: غير موافق على الإطلاق " يرفض التعديلات الدستورية "

310-حسن بسيونى : موافق على التعديلات الدستورية

311- يوسف القعيد : موافق على التعديلات الدستورية

312-بهاء أبو شقة : موافق على التعديلات الدستورية

313-رانيا علونى " موافق على التعديلات الدستورية

314- هالة أبو على : غير موجودة بالجلسة العامة

315-شيرين فراج : موافق على التعديلات الدستورية

316-رشا إسماعيل : موافق على التعديلات الدستورية

317- لميس جابر: غير موجود بالجلسة العامة

318 – محمد عمارة : موافق على التعديلات الدستورية

319 – عمرو أبو اليزيد : موافق على التعديلات الدستورية

320 - سحر طلعت مصطفى : موافق على التعديلات الدستورية

321 – سارة صالح : غير موجودة بالجلسة العامة

322 – سحر صدقى : موافق على التعديلات الدستورية

323 – هشام الشعينى : غير موجود بالجلسة العامة

324 – منال ماهر: غير موجودة بالجلسة العامة

325 – حسين أبو دومة : موافق على التعديلات الدستورية

326 – سارة عثمان : موافق على التعديلات الدستورية

327 – نهى الحميلى : موافق على التعديلات الدستورية

328 – جهاد إبراهيم : غير موجودة بالجلسة العامة

329 – عماد جاد : موافق على التعديلات الدستورية

330 – داليا يوسف : غير موجود بالجلسة العامة

331 – ليلى أبو اسماعيل : موافق على التعديلات الدستورية

332- سامر التلاوى: موافق على التعديلات الدستورية

333- معتز السعيد: غير موجود بالجلسة العامة

334- محمد مصطفى السلاب: موافق على التعديلات الدستورية

335 –هانى نجيب : غير موجود بالجلسة العامة

336 –محمد سليم: موافق على التعديلات الدستورية

337 – طارق الخولى : موافق على التعديلات الدستورية

338 – شادية خضير : موافق على التعديلات الدستورية

339- سيلفيا نبيل : موافق على التعديلات الدستورية

340 – محمد الغول : موافق على التعديلات الدستورية " من كان منكم فى نعمة فليرعاها"

341 – نشوى الديب : موافقة على التعديلات الدستورية " بلاها مزايدات"

342- أكمل قرطام : رفض التعديلات الدستورية

343 – نبيل شاهين : موافق على التعديلات الدستورية

344 – سامى المشد : موافق على التعديلات الدستورية

345 –كريم سالم : موافق على التعديلات الدستورية