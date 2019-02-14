شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. البابا تواضروس يصل البطرسية ويترأس جنازة أسقف البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية منذ قليل، إلى الكنيسة البطرسية، ليترأس صلوات جنازة الأنبا ثاوفيلوس أسقف البحر الأحمر، الذى وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض.

وشهدت ساحة الكنيسة حضورا كثيفا من الشعب القبطى والأساقفة حيث حضر الأنبا موسى أسقف الشباب وعدد غير قليل من أساقفة الصعيد وأسرة الأسقف الراحل.

كانت الكنيسة القبطية قد أعلنت أمس وفاة الأنبا ثاؤفيلس أسقف البحر الأحمر، عن عمر ناهز 77 سنة، قضى منها أكثر من 43 سنة راهبًا وأسقفًا.

ولد الأب الأسقف المتوفى فى إبريل عام 1942، وتخرج فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس عام 1967، ثم ترهب فى دير السريان بوادى النطرون عام 1975 باسم الراهب أغناطيوس السريانى، وسيم قسًّا فى 1978، ورسم قمصًا فى 1980.

وانتُدِب للخدمة ككاهن للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا بين عامى 1982 و1988، ثم عينه مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث أسقفًا للبحر الأحمر فى 14 يونيو عام 1992 بعدما صارت البحر الأحمر إيبارشية مستقلة بعد فصلها عن إيبارشية قنا عقب وفاة الأنبا مكاريوس مطران قنا السابق.