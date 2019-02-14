شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: الدساتير ليست كتب مقدسة ومصر تحتاج لقيادة السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى مجلس النواب المصرى، اليوم الخميس، تصويتًا على مبدأ تعديل الدستور، الذى دعا له خُمس أعضاء البرلمان فى طلب قدم لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، حيث جرى التصويت فى الجلسة الصباحية، اليوم، على مبدأ التعديلات الدستورية، بالنداء على الاسم.



تدوينة أحمد الجارالله عن التعديلات الدستورية فى مصر

وفى ظل اختلاف الآراء حول إجراء تعديلات الدستور، قال أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، "الدساتير ليست كتب مقدسة لا يجوز تطويرها أو حتى تعديلها، لو أن تعديل الدستور المصرى اقترح فى الدورة الأولى للرئيس السيسى، لما تردد المتابع المنصف أن يرفض البند الذى يرى تطويل مدة الرئاسة، لكن بعد أدائه العظيم، مصر بحاجة له ولقيادته وإلى استقرار المنصب الرئاسى فقد لا يتكرر سيسى آخر مثله".

وأضاف رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، "الدستور الأمريكى تم تعديله ثلاثين مرة، الرئيس الأمريكى رزوفلت، تم تمديد ولايته ثلاث مرات، ولولا الموت، مددوا له رابع مرة، لقد كان بطل قومى وبه أمريكا كسبت حروب اقتصادية وعسكرية عالمية، واجتازت أسوأ أزمة اقتصادية.. نهضة الأمم أحيانًا سببها شخص".



تدوينة أحمد الجارالله

ويشار إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أعلن موافقة 485 نائبا على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وقال عبد العال، "لقد توافرت الأغلبية المطلوبة وهى أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالا بحكم المادة 136 من اللائحة يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير للمجلس".

وأضاف رئيس مجلس النواب، "عملا بحكم المادة 137 من اللائحة الداخلية للمجلس على كل عضو من أعضاء المجلس أن يتقدم باقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور كتابة لرئيس المجلس خلال 30 يوما من الموافقة على مبدأ التعديل وبشرط أن يكون فى حدود المواد المطلوب تعديلها"، وقال عبد العال، "سوف أقوم بإحالتها إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها".