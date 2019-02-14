مدير معهد بحوث البترول بمؤتمر جامعة عين شمس: "نحن فى وطن لا يعرف المستحيل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصرى، صباح اليوم الخميس، فى فعاليات "المؤتمر الدولى الثالث للإبداع والحلول البينية للمناطق النائية InterSol"، الذى نظمته كلية الهندسة جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد أيمن عاشور عميد كلية الهندسة، والدكتور تامر شرارة، مدير مركز النانو تكنولوجى ونائب مدير المعامل المركزية بمعهد بحوث البترول، بقاعة فلسطين بكلية الهندسة.

وألقى الدكتور ياسر مصطفى، فى بيان إعلامى من معهد بحوث البترول، محاضرة استعرض خلالها آخر إنجازات المعهد ودوره فى تعزيز العلاقات الدولية خاصة مع الجانب العربى والأفريقى وفقا لرؤية مصر 2030، قائلا: "نحن فى وطن لا يعرف المستحيل وأبناؤه ينظرون إلى المستقبل بعيون التفاؤل والأمل والطموح ودورنا توفير لهم كل السبل والتوجيهات لإيصالهم إلى المراكز الأولى عالميا".

وتسلم مدير معهد بحوث البترول، درع التكريم من الدكتورة غادة بسيونى رئيس المؤتمر؛ لمساهمة معهد بحوث البترول فى إثراء البحث العلمى وتشجيع الشباب و الطلاب على الإبتكار، حيث أشاد الدكتور ياسر مصطفى بجهود القائمين على تنظيم هذا الحدث الضخم والذى يعد فرصة للمشاركين لتبادل خبراتهم مع نظرائهم فى جميع أنحاء العالم، ولكن بشكل ملحوظ مع الطلاب والمجتمعات من جامعات مصر