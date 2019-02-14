وكيل الأزهر يوجه بتوفير سبل الراحة للمعلمين بتدريبات الترقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وجه الشيخ صالح عباس القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بضرورة توفير كافة سبل الراحة للمعلمين خلال تلقيهم تدريبات الترقي، بما يراعي الظروف الصحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح وكيل الأزهر -في تصريح- أن إدارة التدريب تجاوبت بشكل فوري ومنذ اليوم الأول لبدء التدريب مع شكوى بعض المعلمين في منطقة القاهرة الأزهرية من أن مقر التدريب يقع في الدور الرابع، وهو ما يمثل مشقة لكبار السن والمرضى، مضيفًا أنه تم تخصيص قاعات في الدور الأول للمعلمين الذين لا تسمح ظروفهم الصحية بالصعود للدور الرابع، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة بما يتيح للمعلمين تلقي تدريباتهم في جو من الهدوء والتركيز.

وأضاف وكيل الأزهر أن مركز التدريب التابع لمنطقة القاهرة الأزهرية، والكائن بمقر معهد الدكتور طلعت السيد، بمدينة نصر، يضم 14 قاعة تدريبية، وهو مجهز بكافة الوسائل والتجهيزات التي تتطلبها عملية التدريب، كما أن هناك متابعة دائمة للتدريبات، للتأكد من فاعليتها ومردودها الإيجابي على العملية التعليمية، وذلك في إطار سعي الأزهر المتواصل لتطوير المنظومة التعليمية بكافة عناصرها.