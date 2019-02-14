خلال 60 يومًا.. عبدالعال يوجه "التشريعية" بتلقي مقترحات تعديلات الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، توجيهات للجنة التشريعية بفتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يومًا، وعقد جلسات استماع على مدى أسبوعين بحد أدنى ست جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة.

ووجه رئيس المجلس، بأن تتداول اللجنة في صياغة المواد لمدة أسبوع، وتعكف بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر، لتكون أتمت مدة الستين يومًا، قائلا: "بمعنى آخر سيكون هناك شهر لتلقي المقترحات وأسبوعين لعقد جلسات استماع بحد أدنى ست جلسات، وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة، وأسبوع لصياغة التقرير النهائي".

وأضاف عبدالعال: "أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلى مواد مجلس الشيوخ مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، وعليه أيضًا مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة على اعتبار أن رئيس الجمهورية يعين ثلث عدد الأعضاء".

وطالب عبدالعال، الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه في هذا الشأن.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، إبان التصويت نداءً بالاسم، على مبدأ تعديل الدستور.

وطالبت النائبه نشوى الديب، بعدم المزايدة على التعديلات الدستورية، مؤكدة أنها في صالح الدولة المصرية.

وطالبت النائبة سيلفا نبيل، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يمنع التدخين إبان نظر التعديلات الدستورية في اللجنة التشريعية والدستورية، مؤكدة أن التدخين قد يحول دون حضور البعض إبان المناقشة.