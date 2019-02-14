القبض على صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج لاتهامه بالنصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص بقنا، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات، فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام "أمير.ى"، مدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" ومقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، بالنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج، والحصول منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم ببعض الدول العربية بموجب عقود عمل وهمية، متخذاً من مقر الشركة المُشار إليها مركزاً لممارسة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، أمكن ضبط المتهم بمقر الشركة، وبتفتيشها عثر بداخلها على 32 جواز سفر للعديد من الأشخاص راغبي السفر للعمل بالخارج، وإيصالات استلام نقدية، ومستندات خاصة براغبي السفر وغيرها.

وبسؤال "محمد.أ"، 34 سنة، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، أفاد بتواجده بمقر الشركة للحصول على عقد عمل بالخارج من خلالها، وبمواجهه المتهم اعترف بارتكابه للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيق.