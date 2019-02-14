قتل حماته بدم بارد وترك جثتها في الشارع.. تفاصيل جريمة "سائق أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقتل عجوز عُثر على جثتها أمام العقار سكنها بمدينة السادس من أكتوبر، وتبيين أن زوج ابنتها الذي يقيم بنفس الشقة وراء الواقعة بدافع السرقة.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر إخطارا من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة بها سحاجات أسفل (الشفة، الذقن، العيني، الأذنين) أمام عقار دائرة القسم.

بسؤال حفيد المجني عليها "إسلام.ع"، 18 سنة، سائق توك توك، قرر أنه حال عودته لمسكنه شاهد جدته للأم "تحية.ن"، 78 سنة، ملقاة على وجهها أمام العقار، ونقلها بمساعدة الأهالي للشقة سكنها ظناً منه أنها مغشي عليها إلا أنه فوجئ بوفاتها، واكتشافه سرقة قرط ذهبي كانت تتحلى به وحافظة نقود حريمي.

تحريات العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنة المجني عليها "أحمد.ع.ا"، 30 سنة، سائق، ومقيم بذات الشقة سكن المجني عليها وأصل إقامته المنوفية، السابق اتهامه في قضيتين (مخدرات- سلاح ناري) آخرهما (سلاح ناري).

تمكن المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، ومعاونيه الرائد محمد سكر والنقيب أحمد راغب من ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية ولكونه على علم بأن المجني عليها تحتفظ بمبالغ مالية، فاختمر في ذهنه قتلها واستغل تواجده صحبتها بالشقة بمفردها ودفعها أرضاً وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على المسروقات، ونقلها لمكان اعتيادها الجلوس أمام العقار لإبعاد الشبهات عنه.

أرشد المتهم عن مكان إخفائه للمسروقات بغرفة نومه، حيث أمكن ضبط حافظة نقود حريمي بداخلها 19 ألفا و500 جنيه وقرط ذهبي.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.