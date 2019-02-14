"شركة حراسة بأوراق مزيفة" وراء سقوط عصابة لتزوير المحررات الرسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط مسئولي إحدى شركات الخدمات لقيامهم بالاشتراك مع آخرين بتزوير ترخيص الشركة.

ورد بلاغ للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقيام إحدى شركات الخدمات، بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية على توريد أفراد أمن وحراسة لقطاعات الشركة بمناطق "غرب الدلتا-الإسكندرية" بموجب رخصة "مزورة".

من خلال البحث والتحري بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تبين أن الرخصة المُقدمة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "غير صحيحة"، كما تبين بعدم صدروها من الجهات المعنية ويشتبه بعدم صحتها، وأن الشركة المذكورة كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، ومملوكة لكلٍ من، "سمية.ع.م" 54 سنة - مدير وشريك بالشركة، ومقيمة بمنطقة محرم بك، "محمد.ع"، 61 سنة، شريك الأولى بذات الشركة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأولى، وبمواجهتها أيدت ما جاء بالفحص، وتبين قيام الأخير بالتواصل مع 2 "وسطاء" لتزوير المحرر محل البحث، حيث توسط المتهمون بينه وبين المدعو "مصطفى.ر"، 28 سنة، عامل بمحل إنترنت، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، الذي قام بتزوير المحرر سالف الذكر.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط الوسطاء المتهمين، وبحوزتهم عدد من المحررات الرسمية "مزورة" المنسوب لجهات حكومية مختلفة- جهاز حاسب آلي، وماسح ضوئي، يتم استخدامهم في ممارسة أعمال التزوير.

بمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.