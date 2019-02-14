"الداخلية: توقيع الكشف الطبي على 2683 مواطناً بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، توجيه قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين والمحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية، بمختلف مديريات الأمن وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، استمراراً لمبادرة "كلنا واحد".

وضمت القوافل أطباء من مختلف التخصصات الطبية، وصيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، أسفرت جهودها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وبدأت القوافل الطبية الكشف الطبي على أهالي قرية الحصة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، وتم توقيع الكشف الطبي على 660 مواطناً، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما وقعت القوافل الكشف الطبي على 370 من المواطنين بقرى "الهداية، علوان، البورة" بدائرة مركز شرطة أسيوط)، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وتوجهت قافلة طبية لتوقيع الكشف على أهالي مساكن وابور الجاز بدائرة قسم شرطة كرموز في الإسكندرية، وأسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 642 مواطناً وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وفي القاهرة تم توقيع الكشف الطبي على 420 من أهالي عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تم توقيع الكشف على المحتجزين بالأقسام والمراكز بنطاق مديريتي أمن الإسماعيلية والسويس، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

كما استقبلت مستشفيات الشرطة بـ "مدينة نصر، والعجوزة، والإسكندرية"، بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية 591 حالة متنوعة، وتم توقيع الكشف الطبي عليها وصرف الأدوية اللازمة لهم، من خلال استقبالهم بالعيادات الخارجية بالمستشفيات.

ولاقت مبادرة "كلنا واحد" منذ انطلاقها إقبالاً واستحساناً من المواطنين الذين أشادوا بكافة الخدمات المقدمة لهم، وعبروا عن تقديرهم بالجهد الذي تبذله أجهزة الوزارة من أجل الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني، ودعم أواصر التعاون والتواصل مع أبناء الشعب المصري.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية للمحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة والسجون.