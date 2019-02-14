"زوجها هتك عرض أطفالها".. حبس مضيفة في ملهى 3 سنوات بتهمة الإهمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قضت محكمة جنح السيدة زينب، برئاسة المستشار معتز صادق، اليوم الخميس، بحبس مضيفة في ملهي ليلي، 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بالإهمال في رعاية أطفالها الذي تسبب في هتك عرضهم عليد يد زوجها.
بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من عامل يتهم فيه زوج طليقته بهتك عرض أطفاله الأربعة "3 بنات وولد" واتهم طليقته بالإهمال فى رعاية أبنائها، مما تسبب فى ارتكاب زوجها لجريمته.
وكشفت التحقيقات في الواقعة، ارتكاب قيام زوج الأم بهتك عرض الأطفال أثناء غيابها في العمل، وتم إحالته للجنايات، وإحالة الأم المتهمة إلى محكمة الجنح التي أصدرت قرارها المتقدم.
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