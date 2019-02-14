اغتصب سيدة وأحرق جثتها.. الجنايات تحيل عاطلًا للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود رفعت، اليوم الخميس، بإحالة أوراق المتهم "إسلام ج."، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل حرق جثة سيدة مجهولة الهوية بالخليفة.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم المحال للمفتي "إسلام . ج"، 19 سنة، عاطل، بالاشتراك مع "محمد. ع" ، 16 سنة، قاما باغتصاب المجني عليها "مجهولة الهوية" بعد تخديرها.

وأوضحت التحقيقات، أنهما بعد ذلك قاموا بقتلها بأن وضعاها حال فقدانها وعيها داخل جوال أحكما وثاقه واصطحابها إلى إحدى المناطق النائية، وأضرموا بجسدها النيران لإخفاء جريمتهم.