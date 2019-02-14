انت الان تتابع «الإسكان»: مصر خالية من المناطق غير الآمنة 30 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن موعد الانتهاء من المناطق غير الآمنة، قائلًا: إنه "من المتوقع أن تكون مصر خالية من المناطق ذات الخطورة أو غير الآمنة بحلول 30 يونيو 2019، بحسب التاريخ الذي تم تحديده أمام القيادة السياسية". وأضاف الجزار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية on e، مساء أمس، الأربعاء، أن هناك مناطق غير مخططة أو نشأت بدون بعض الضوابط الإجرائية، نتيجة عدم حصول المواطن على التراخيص. وتابع: "نعالج هذا الأمر عبر قانون التصالح، والذي يجري الانتهاء من إقراره خلال وقت قريب"

وأشار الجزار إلى أنه ينبغي التدخل بشأن هذه المناطق، لأنها تمثل مشكلة اجتماعية واقتصادية، فضلًا عن كونها مشكلة عمرانية.وفيما يتعلق ببرنامج الإسكان، أكد الوزير أنه مستمر ضمن خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة، بنفس المنهج والاستراتيجية، مستكملا "نحاول أن نبذل المزيد من الجهد للإسراع من وتيرة التنفيذ في مشروع