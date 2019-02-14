انت الان تتابع شروط الحصول على وحدة سكنية اقتصادية بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت محافظة الإسكندرية، شروط حصول الراغبين على شقق في الوحدات السكنية الخاصة لمنخفضي الدخل من الجنسين، موضحة أنها تضمنت "التمتع بالجنسية المصرية وألا يتجاوز الدخل الشهري في حالة الأعزب عن 3500 جني أو 4750 جنيه للمتزوج أو من لديه أسرة وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدات سكنية أو إرثها، وأن لا يكونوا قد سبق لهم الحصول على دعم أو قرض تعاوني إسكاني، مع العلم أنه إذا فقد أحد الزوجين لأحد الشروط يتسبب في رفض الآخر وألا يتجاوز سن الراغب في الحصول على الوحدة عن 50 عاما ولا يقل عن 21 عاما، وأن يكون المتقدم من أبناء محافظة الإسكندرية"

ووقَع الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك التنمية الصناعية، لدعم وتمويل وحدات سكنية جاهزة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك توفيرًا لوحدات سكنية ملائمة للمواطنين من منخفضي الدخل. يشار إلى أن المساحة الإجمالية للوحدات السكنيه تتراوح