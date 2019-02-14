شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يغادر القاهرة للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القاهرة، صباح الخميس، متوجها إلى مدينة ميونخ الألمانية، تلبية للدعوة الموجهة له للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019.

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن مؤتمر ميونخ يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويلتقي خلاله المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، للتباحث حول التحديات التي تواجه العالم على مختلف الأصعدة، وسبل التصدي لها.