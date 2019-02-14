شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس بارد ورياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الافقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.