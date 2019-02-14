شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح: الحروب ليست الطريق الأوحد لحلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”، إن الحلم الذى لا ينبغى أن نتخلى عنه أبدًا هو حلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365” فى تغريدة له عبر تويتر: "الحروب ليست الطريق الأوحد للحلم، لكن إعادة بناء الأمة معرفيًا وعلميًا وصياغة منظومة للمصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة فى الإقليم قد تمثل حلًا أعظم لتحقيق هذه الغاية.. من أنفسنا نبدأ".

وتحتل القضية الفلسطينية، وإقامة دول فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، المرتبة الأولى بين الملفات ذات الأولوية لدى مصر والأمة العربية على مر الزمان، منذ وقوع الأراضى الفلسطينية تحت أيدى المحتل الإسرائيلى، ورغم المستجدات التى تطرأ على المنطقة من قضايا ومخاطر واهتمامات أخرى، إلا أن عين القادة العرب لا تغفو عن تلك القضية العربية المحورية.



تدوينة الكاتب الصحفى خالد صلاح

يذكر أن السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، أشادت بالإعلان الصادر عن القادة الأفارقة حول الوضع فى فلسطين والشرق الأوسط، حيث أكدوا من خلاله إدانتهم لإجراءات الاحتلال الإسرائيلى القمعية وسياسية التنكيل والإعدام الميدانى بحق المواطنين الفلسطينيين، وخاصة استهداف الطواقم الطبية والأطفال والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة فى المسيرات السلمية.