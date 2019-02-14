شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يغادر إلى ألمانيا للمشاركة فى أعمال مؤتمر ميونخ للأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسى، متجها إلى مدينة ميونخ الألمانية، تلبية للدعوة الموجهة له للمشاركة فى أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة أن مؤتمر ميونخ يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التى تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويلتقى خلاله المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم وفى مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، للتباحث حول التحديات التى تواجه العالم على مختلف الأصعدة، وسبل التصدى لها.

وأضاف راضى أن الرئيس يطرح خلال المؤتمر رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التى تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر فى إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

كما يعرض الرئيس رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقى خلال المرحلة المقبلة، فى ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى للعام الجارى 2019، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادى الإقليمى على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، فى إطار أجندة أفريقيا 2063 للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

وذكر راضى أن زيارة الرئيس لألمانيا تتضمن أيضاً نشاطاً مكثفاً على الصعيد الثنائى، من المقرر أن يلتقى مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم فى شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يلتقى الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات فى ألمانيا والعالم، وذلك فى إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار ودفع جهود التنمية الشاملة بها، وكذا استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادى فى مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجارى العمل بها.

وتنطلق أعمال مؤتمر ميونخ غداً فى مدينة ميونخ الألمانية، ولمدة 3 أيام، بحضور نحو 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية و30 من وزراء الدفاع و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين والاستراتيجيين.

ويشارك فى المؤتمر أيضا المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل، بعد غيابها عن الحضور العام الماضى، والرئيس الأفغانى محمد أشرف غنى ورؤساء رومانيا كلاوس لوهانيس، وأوكرانيا بيترو بوروشينكو، ورواندا بول كيجامى، ورئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد. كما يشارك نائب الرئيس الامريكى مايك بينس ووزير الدفاع بالإنابة باتريك شانهان.. ويشارك أيضا الممثلة العليا للشئون الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبى فيديريكا مورجينى، وسكرتير عام حلف الأطلنطى يانس ستولتينبيرج والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى والرئيس التنفيذى للبنك الدولى كريستالينا جورجييڤا، كما يشارك وزراء خاجية ألمانيا وروسيا والعراق وإيران وباكستان والفلبين، وكذلك وزراء دفاع بريطانيا وفرنسا وكندا وسنغافورة وتركيا.

ويناقش المؤتمر من خلال أكثر من 100 فاعلية موضوعات متنوعة تتضمن أمن الانترنت وأمن الطاقة والتهديدات العابرة للقومية والأمن الأوروبي

وأكد رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية ولفجانج ايشينجر أن الدورة الحالية لعام 2019 للمنتدى هى الأكبر والأهم منذ إنشائه قبل 50 عاماً.