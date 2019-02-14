شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفاجئ مستشفى التبين المركزى فى جولة لمتابعة سير العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة زيارة مفاجئة لمستشفى التبين العام لتفقد سير الأعمال بها وقيام إدارتها بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، واستمع خلال الجولة للمواطنين والذين أجمعوا على قيام المستشفى بواجبها رغم كثافة الاقبال عليها لخدمتها أهالي مناطق حلوان و15 مايو والتبين، وكذلك عدد من مراكز محافظة الجيزة لقربها منهم .

ووجه المحافظ خلال الزيارة بدعم المستشفى بعدد كافي من الأطباء بكافة التخصصات وخاصة أقسام التخدير والرعاية المركزية مع توفير الأدوية المطلوبة لأقسام الطوارئ .



