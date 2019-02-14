اليوم.. البرلمان يصوت على طلب تعديل الدستور و"دعم مصر" يحشد نوابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

يصوت مجلس النواب، اليوم الخميس، بالجلسة العامة نداءً بالاسم، على طلب اللجنة العامة بالمجلس بتعديل بعض مواد الدستور.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن ائتلاف دعم مصر، شدد على النواب بضرورة الحضور بكثافة خلال جلسة اليوم، لا سيما أن التعديلات المقدمة أتت من بعض نوابه.

ومن المتوقع أن تشمل عملية التصويت حذف المواد المتعلقة بالهيئات الإعلامية، في التعديلات الجديدة.

وناقشت الجلسة العامة للبرلمان، والتي استمرت قرابة 10 ساعات، أمس، تقرير اللجنة العامة بشأن مقترح تعديل الدستور.

وقبل رفع الجلسة، أخذ علي عبدالعال، موافقة الأعضاء على إغلاق باب المناقشة، حول الرأي من حيث المبدأ، وجاءت أغلب آراء النواب بالموافقة على تقرير اللجنة بشأن التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس البرلمان، الأعضاء بضرورة التزام الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحا، اليوم؛ لأخذ التصويت نداء بالاسم على التعديلات الدستورية.

وخلال الجلسة تعهد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإتاحة الفرصة للجميع للإدلاء برأيه وفي منتهى الشفافية والوضوح، مؤكدا في الوقت ذاته فتح باب الحوار المجتمعي أمام الجميع، وأن الكلمة النهائية في الموافقة على تعديل الدستور من عدمه ستكون للشعب المصري.

ونفى رئيس البرلمان، أن يكون التعديل الدستوري الهدف منه شخص بعينه، مؤكدا أيضا أن رئاسة الجمهورية لا علاقة لها مطلقا بما يقوم به البرلمان.

ووافقت الهيئات البرلمانية للأحزاب على التعديلات الدستورية، مؤكدة أنها في ظرف تاريخي تمر به البلاد، يتطلب إصلاحا في النظام السياسي المصري.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال - في ختام الجلسة العامة الثالثة للمجلس امس - إن التصويت على طلب التعديل للدستور سيكون نداءً بالاسم لنواب البرلمان تمهيدًا لإحالة الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.