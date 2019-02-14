انت الان تتابع ضياء رشوان يعلن موعد تطبيق زيادة بدل الصحفيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين: إن "دخول الصحفيين في بعض الأحيان أقل من الحد الأدنى للأجور وليست كما يتخيل البعض". وأضاف رشوان، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc"، أنه لا بد من توفير الاحتياجات الأساسية للصحفي لذلك فلا بد من بدل الصحفيين لأنه حق من حقوق ممارسة المهنة. وتابع أنه اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وطلب منهم زيادة بدل التكنولوجيا بنسبة 25% وسيبدأ تطبيقها مع الموازنة العامة للدولة الجديدة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الصحفي يحتاج لأدوات مكلفة ولذلك يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لمساعدة الصحفيين.ونوه إلى أنه اشترط خلال فترة رئاسته السابقة للنقابة وجود ممثل للنقابة حال تقدم أي صحفي باستقالته لمنع الاستقالات المسبقة.وأكد رشوان أن المؤسسة التي تعين الصحفيين ثم يدخل الصحفيين