شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اليوم انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال تصل حد العاصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا فى درجات الحرارة، ليسود البلاد اليوم الخميس، طقس بارد شمالاً حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

القاهرة 11 16شبين الكوم 10 16طنطا 09 16دمنهور 09 15الإسكندرية 08 15بلطيم 12 16مطروح 08 16السلوم 07 15سيوة 07 15بورسعيد 14 17دمياط 12 16الزقازيق 10 16الاسماعيلية 10 17السويس 11 16العريش 08 17رفح 07 16رأس سدر 12 18نخل 02 17نويبع 14 20طابا 12 18كاترين 01 10الطور 10 19شرم الشيخ 15 23الغردقة 12 22مرسى علم 13 23الفيوم 08 16بنى سويف 08 16المنيا 07 17أسيوط 08 17سوهاج 09 18قنا 09 20الأقصر 10 21أسوان 11 22أبوسمبل 11 21الوادى الجديد 07 19شلاتين 16 26أبو رماد 17 25رأس حدربة 18 24حلايب 17 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 32

المدينة 14 25

الرياض 14 24

المنامة 17 20

أبوظبى 16 24

الدوحة 16 22

الكويت 14 20

دمشق 03 12

بيروت 11 17

عمان 02 12

القدس 03 12

غزة 09 17

بغداد 10 18

مسقط 13 19

صنعاء 08 25

الخرطوم 16 32

طرابلس 08 13

تونس 05 16

الجزائر 08 17

الرباط 09 23

نواكشوط 17 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 09

اسطنبول 04 06

اسلام اباد 09 16

نيودلهى 13 21

جاكرتا 24 31

بكين -06 -01

كوالامبور 23 34

طوكيو 00 07

أثينا 06 10

روما 02 16

باريس 00 12

مدريد 01 14

برلين 02 10

لندن 04 12

مونتريال -09 -04

موسكو -05 03

نيويورك -04 08

واشنطن 08 12

