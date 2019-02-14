رئيس جامعة القاهرة: توفير لقاءات دورية ومحاضرات إلكترونية لطلاب التعليم المدمج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن مركز التلعيم المفتوح والمدمج بالجامعة يوفر فى برامج التعليم المدمج لقاءات دورية مع الدارسين، ومحاضرات إلكترونية، وفصول افتراضية وتطبيقات مطبوعة، وكتاب إلكترونى للطلاب.
وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة فى التعليم وقواعدها، وفق أحدث سبل التدريس والتقويم، وتعمل على الوفاء بمتطلبات التطورات العالمية فى مجال التعليم عن بعد وتنوع البرامج مابين المهنية والأكاديمية.
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