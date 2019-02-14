شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: أعمال تطوير بطريق الواحات وميدان جمال عبد الناصر بـ6 أكتوبر بالفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تشرف عدد من الإصلاحات وأعمال التطوير للطرق خلال الفترة المقبلة بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، ويتم حاليا التنسيق مع جهاز المدينة لتطوير محورى جمال عبد الناصر وطريق الواحات مع تدعيم المناطق بالعديد من الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وأضاف المصدر، أن أعمال التطوير تشمل توسعة طريق الواحات وذلك بإضافة حارتين كل منها بعرض 14 متر مع إنشاء دورانات والعمل على إنشاء أنفاق لخدمة الطريق مع تكثيف انتشار الخدمات أعلى الطرق لسحب أى كثافات مرورية مع إنشاء طريقى خدمة بعرض 16.2 متر للطريق، على جانبى طريق الواحات بطول حوالى 28 كم تقريبا تبدأ شرقا بالقرب من حدائق الأهرام، وتنتهى غربا بعد مصانع الشرقية للدخان، ويضم كل طريق خدمة 3 حارات مرور بعرض 3.6 متر للحارة، ويشمل المشروع تقاطعات حرة.

وأشار المصدر، أن إدارة مرور الجيزة تجرى أعمال رفع كفاءة وصيانة محور صفط اللبن بالاتجاهين حفاظا على أمن وسلامة المواطنين مع تركيب مطبات صوتية لمنع السرعات الزائدة أعلى المحور مع تكثيف تواجد الخدمات بمطالع و منازل الطريق لتنظيم حركة السيارات والحد من ظهور الكثافات المتكررة أعلى الطريق.