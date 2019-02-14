نائب محافظ القاهرة يوقع غرامات على متعهدى النظافة بالتبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد فؤاد نائـب محافظ القاهـرة للمنطقـة الجنوبيـة، برفـع مخلفـات القمامة بكورنيش حى طرة مـع مراجعة النظـافـة بالطريق البطئ وعنـد مطلـع المحور وأمام سجـن طــره. كمـا طـالـب نـائب المحـافظ ، خلال جولته بحى طره، بمراجعـة تـراخيـص بنــاء عمارة جارى إنشائها بحى طره، وكذلك التحفـظ علـى معــدات البنـاء واتخــاذ الإجـراءات القـانـونيـة لأعمال بنــاء بقطعــة أرض بالقرب من مصنــع 45 الحـربى. وأمر نائب محافظ القاهرة بالتحفـظ علــى سيارة نقل بمقطورة وسيارتين حمـولة 4 طن و2 طن محملتين بـالخردة داخل ارض تابعة لوزارة الـزراعة بحى المعصـرة.

كما قـــرر نـائب المحافظ توقيـع غـرامات لمتعهدى النظافـة بالطريـق الـدائرى لـوجــود مخلفـات القمامة وتنفيذ حملة نظــافـة تبــدأ مــن الطــريـق الـدائــرى حتـى شـارع الجســر البرانى بطريق مصر حلـوان الـزراعى والتعـامل الفـورى لأعمال تـوسعـة يقــوم بها صاحب مقهــى بشــارع وسـط بحــى التبـين. كما تفقــد نائـب المحـافـظ القافلة الطبية بكفــر العلـو بحـى حلــوان للكشف المجانى على اهالى المنطقة .

جولة لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

جولة لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

جولة لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

جولة لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

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