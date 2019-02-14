شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكلفة الدعاية القانونية للمرشح لانتخابات دائرة "أشمون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت رسميًا مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، أمس الأول الثلاثاء .

وحددت المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية، ونصت على يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية فى النظام الفردى 500 ألف جنيه، والحد الأقصى فى الإنفاق فى مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه.

وبدأت الدعاية الانتخابية من وقت إعلان القائمة النهائية للمرشحين، أمس الثلاثاء، على أن تستمر حتى الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية فى غير هذه المواعيد.

و يبدأ تصويت المصريين فى الخارج يومى 1 و2 مارس المقبل، وتجرى انتخابات الداخل يومى 10 و11 من الشهر نفسه، وضمت القائمة النهائية للمرشحين 18 مرشحًا.