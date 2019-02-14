شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحذيرات المرور أثناء العاصفة الترابية لمنع الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، الالتزام بمجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات لقائدى السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد تحذيرات الأرصاد، ومن تلك الإرشادات فى نقاط وجيزة:

-يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

-يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

-يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

-عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترا" بسرعة 100 كم.

-عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

-منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.

-تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

-عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

-منع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية.

-استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية.

-التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.