الإنتربول يجدد محاصرة الإرهابيين خارج البلاد.. أبرزهم الزمر والإسلامبولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الإنتربول إرسال نشراته الحمراء لعدد من دول العالم بأسماء عدد من العناصر الإرهابية المصرية المطلوبة للجهات الأمنية. وشملت النشرات الحمراء للإنتربول عددًا من الأسماء؛ أبرزهم يوسف عبد الله القرضاوى، ومحمد أحمد شوقى الإسلامبولى، وطارق عبد الموجود إبراهيم الزمر، وآخرين.

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