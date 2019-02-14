شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تؤكد: الصرف من بنوك الدم القومية بأسعار غير مدعمة للأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نهاد مسعد رئيس بنك الدم القومى، أن صرف الدم من منافذ بيعه ببنوك الدم القومية للأجانب غير مدعم، ولا يحصل عليه المريض إلا بالتكاليف المحددة.

وقالت الدكتورة نهاد مسعد، رئيس بنك الدم القومى بوزارة الصحة لـ"الخليج 365"، أن هناك نظامًا واضحًا للصرف، ويتم متابعة هذه العملية بشكل جيد، وناشدت الشباب بالتبرع، مؤكدة أن جميع الأدوات المستخدمة معقمة وآمنة .

وتابعت الدكتورة نهاد مسعد، أن المستشفيات الحكومية يتم توفير الدم لها بأسعار خاصة ومدعمة، مؤكدة أن المريض عليه توفير كافة الأوراق المطلوبة لتسهيل مهمة صرف الدم ومشتقاته.