شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مشروع تطوير وتحسين منظومة إصلاح قطاع المياه بـ5 مكاتب إقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، أن وصول مؤشر الإجهاد المائى فى مصر إلى 140% يوضح أن الدولة تعانى من الإجهاد المائى ولديها شح مائى واضح، مشيرة إلى أن الإجهاد المائى مؤشر من مؤشرات متابعة أهداف التنمية المستدامة، وهو خاص بتحديد كيفية إدارة كل دولة لمواردها وليس فقط معرفة كمية الموارد المائية المتاحة.

وأضافت سيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا المؤشر يرتفع فى حال زيادة الاحتياجات المائية عن الموارد المائية المتاحة، موضحة أن زيادة الإجهاد وراؤه الحاجة الملحة لإعادة استخدام وتدوير المياه أكثر من مرة، مشيرة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ أنشطة مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه "ستارز"، حيث تم إنشاء 5 مكاتب إقليمية فى محافظات الجمهورية "الشرقية لشرق الدلتا والبحيرة لغرب الدلتا والقاهرة لوسط الدلتا والفيوم لخدمة مصر الوسطى وقنا لخدمة مصر العليا"، مشيرة إلى أن هذه المكاتب ستتولى تجميع البيانات الهيدرولوجية الخاصة بوحدة المحاسبة المائية والقياسات الحقلية اللازمة لتدقيق البيانات وتقييم منظومة توزيع المياه لكافه الأنشطة التنموية، بما فيها إنشاء نظام إنذار مبكر لجودة المياه ونماذج بيانات لمؤشرات الأمن المائى والإجهاد المائى وجودة المياه ونوعيتها التى توضح واستهلاك المياه فى الزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلية بهدف رفع القدرات و الاستدامة الموسمية للوزارة.

وأشارت سيد، إلى أن المشروع بدأ فى فبراير 2018 وسينتهى فى أغسطس 2020 وسيتم إصدار أول تقرير لها نهاية العام الحالى، ويتم خلالها دعم الاصلاح ورفع القدرات الفنيه لقطاع المياه، ونشر خطط موارد المياه فى المحافظات من خلال بناء القدرات الفنية على المستويين المركزى والمحلى، وبما يسهم فى رفع كفاءة استخدام المياه، وكذلك اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المعالجة ووضع وتنفيذ برامج لتنمية القدرات و اعداد وتنفيذ وتحليل مالى متكامل لمساعدة أجهزة الوزارة فى تحسين أدائها.

وأوضحت أن الوزارة تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز الإصلاح المؤسسى والتشريعى فى إدارة منظومة المياه والتخطيط المتكامل للاستثمار وبصفة خاصة ما يتعلق باسترداد التكاليف للبنية التحتية الوطنيه وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تنفيذ الخطة الوطنيه للموارد المائية 2017 – 2037 وخطط موارد المياه على المستويين القومى و المحلى وتحسين ادارة المياه بالمحافظات، وإنشاء و تنفيذ البرنامج القومى لتنمية القدرات المائية واستخدام آليات المشاركة فى تخطيط وتنفيذ أنشطة البرنامج.

وأكدت سيد، أنه تم تنظيم 3 مسابقات للتوعية بقضايا المياه مع الاتحاد الأوروبى تشمل مسابقة للمزارعين وأخرى لشباب الصحفيين وأخرى للشباب، حيث تم عمل مسابقة لأفضل الممارسات الخاصة بتوفير المياه ضمن المسابقة القومية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث وذلك لتقييم الممارسات المتميزة التى تقوم بها روابط منتفعى المياه على الترع، وتم التقييم بواسطة لجنة متخصصة وذلك لكافة الممارسات التى تم تقديمها "تبطين الترع والمساقى – صيانة أعمال المحطات – تطبيق نظام الرى الحديث وغيرها"، كما تم عمل مسابقة خاصة بالتغطيات الصحفية والإعلامية، والتى تركز على قضايا المياه والتوعية بها، حيث تم عرض كافة العروض فى أسبوع القاهرة للمياه العام الماضى و تكريم الفائزين من المزارعين والصحفيين من قبل وزير الرى، أما بخصوص مسابقة الشباب فيجرى الآن التحضير لهذه المسابقة لتشمل كافة شباب الجمهورية.