شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الآلاف يحتفلون بمولد السيدة نفيسة والتهامى يحيى الليلة الختامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة إقبالاً كبيرا من المريدين، حيث اقام محبو أل البيت عدد كبير من الخيام لاستقبال الزوار، وإقامة حلقات الذكر والإنشاد.

ويحيى الليلة الختامية الشيخ محمود يس التهامى، ومن المقرر أن يبدأ الشيخ يس التهامى منتصف الليل.

وانتشر بمحيط مسجد السيدة نفيسة شوادر للمنشدين، والمداحين، والتى امتلأت بالمريدين، من كل مكان، كما أقامت عدد من الطرق خيام لتقديم الأطعمة مجانا.

مولد السيدة نفيسة (1)