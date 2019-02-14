"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مختار، مدير إدارة الإعلام بصندوق "تحيا مصر"، أن الوحدات السكنية الجديدة للفئات الأكثر احتياجًا مجهزة بالكامل من الفرش والأجهزة بأنواعها، مضيفًا :" مفيش أى أسرة من الفئات الأكثر احتياجا هتدخل بقشاية أو معلقة للسكن الجديد".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أنه تم ضخ مليار جنيه فى مدينة الأسمرات و 720 مليون جنيه لمدينة بشائر الخير.
وأوضح أنه جارى العمل فى بشائر الخير 5، مضيفًا: "هدفنا المشاركة فى المبانى وتطوير العنصر البشرى ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجًا".
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