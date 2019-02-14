شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: الرئيس السيسى لا يطمع فى الحكم ولا مد فترة الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النواب إلى عدم اختزال التعديلات الدستورية فى مادة مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات، مؤكدا أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يطمع فى الحكم ولا مد فترة الرئاسة.

وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن طلب أكثر من خمس أعضاء المجلس لتعديل الدستور :"مش عايز تختزلوا التعديلات دى كلها فى هذا الموضوع، تفتكروا بعد 2013 ناس كتير ألحت على الرئيس السيسى أن يترشح، ولم يكن يرغب وخضع لإرادة الشعب، وفى الفترة الثانية الناس ألحت وطالبته بالترشح، وبالتالى هو لا يطمع فى الحكم والمد، والشعب من يقرر من يكون رئيسا، إلا أن إحنا قد نمارس هذا الضغط لكى يترشح مرة أخرى".