ياسين التهامي يصل مولد السيدة نفيسة لختام الفعاليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وصل في الساعات الأولى من صباح الخميس، الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين، لختام فعاليات الليلة الأخيرة لمولد السيدة نفيسة، بعد ساعتين من إنشاد نجله محمود نقيب المنشدين.

شهد ميدان السيدة نفيسة توافد الآلاف من حضور الليلة الختامية للمولد، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة.

ولا يزال توافد المواطنين على مسجد السيدة نفيسة لزيارة الضريح، قبيل ساعات من ختام فعاليات المولد وغلق المسجد أمام المترددين.