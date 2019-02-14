أخبار مصر | غضب بين "الصيادلة" بعد فرض حراسة على النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غضب بين "الصيادلة" بعد فرض حراسة على النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة، أمس، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك في الدعوى المقامة من الصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، والتى حملت رقم 2030 لسنة 2018، حالة من الغضب بين الصيادلة، واجمعوا إنه لم يصدر حكم بحل مجلس نقابة صيادلة مصر، لكن منطوق الحكم الصادر، أقر بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، والمادة 77 من دستور 2014.

وعبر الصيادلة عن غضبهم على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال عدد من النشطاء: "مجرد الكلام حول فرض الحراسة مرفوض قطعيا".